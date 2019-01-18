2019-01-18T16:34:36+03:00
Звезды

В Уэльсе за шестизначную сумму продали граффити Бэнкси на гараже

С момента появления рисунка на него пришло посмотреть более 20 тысяч человек
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Уэльсе за шестизначную сумму продали граффити Бэнкси на гаражеВ Уэльсе за шестизначную сумму продали граффити Бэнкси на гаражеФото: Instagram.com
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Знаменитую двустороннюю картину загадочного стрит-арт художника Бэнкси продали за шестизначную сумму в Уэльсе. Точная цена произведения неизвестна.

На гараже Иэна Льюиса, жителя уэльского городка Порт-Толбот, художник нарисовал свое очередное необычное граффити. На двусторонней картине Бэнкси изобразил ребёнка, радостно приветствующего снег. А на другой стороне стены гаража нарисован горящий мусорный бак, и зрителю становится понятно, что ребёнок играет с пеплом.

С момента появления очередного творения стрит-арт художника на него пришло посмотреть более 20 тысяч человек. Из-за огромного наплыва фанатов художника владельцу гаража даже пришлось нанять круглосуточную охрану.

Ближайшие два года картина художника будет находиться в Порт-Толботе. Иэн Льюис специально отверг множество более выгодных предложений от ценителей современного искусства ради того, чтобы творение Бэнкси не покинуло город. Сам Льюис отметил, что был рад расстаться с граффити, сообщает издание The Guardian. Фрагменты с работой загадочного стрит-арт художника аккуратно сняли со стен гаража. Именно таким образом принято поступать с уличными граффити, когда речь идет об их продаже. Теперь, по словам Льюиса, он будет заниматься восстановлением гаража.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе за $1,1 млн. В нижней части рамы, в которую помещен шедевр, оказалось устройство для измельчения бумаги.

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