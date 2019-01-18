2019-01-18T16:20:29+03:00
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза итоги своего визита в Сербию

В ходе обсуждения затрагивалась, в частности, косовская проблематика
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Совещание Совбеза. Фото: сайт КремляСовещание Совбеза. Фото: сайт Кремля
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и подвел итоги своего визита в Сербию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждались вопросы состоявшихся международных контактов президента во время визита в Сербию, в частности, затрагивалась косовская проблематика", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте президента России.

Там же уточняется, что в ходе встречи речь шла также о предстоящих международных контактах Владимира Путина и об актуальных вопросах социально-экономической повестки дня.

Напомним, что в минувший четверг, 17 января, президент России посетил Белград, где его с ликованием встретила огромная толпа местных жителей - более 130 тысяч человек. Политик не только провел переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем, но и посетил храм святого Саввы, возложил венок к Мемориалу освободителям, а также получил в подарок трехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

Сайт kp.ru писал о том, что пес Путину очень понравился, и он продолжал его нахваливать, даже входя в зал для переговоров в расширенном составе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора РАН
Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34
Вооруженный пациент больницы в Баварии взял в заложники женщину
В Уэльсе за шестизначную сумму продали граффити Бэнкси на гараже
Лавров связал провокацию в Керченском проливе с выборами президента Украины
Женщина угрожает взорвать себя в центре Ульяновска
Лавров назвал требования США по ракете 9М729 предлогом для выхода из ДРСМД
Александр Лукашенко заявил, что не против единой валюты с Россией
В Совфеде прокомментировали разрыв 49 соглашений между Украиной и Россией
Лавров: около 70% демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе занято террористами
Жительница Белфаста 17 суток прожила с упаковкой таблеток в горле
Глава МИД ФРГ: необходимо обеспечить доступ для голосования всем украинским гражданам
Французский министр: спиться от вина невозможно
Матч звезд КХЛ в 2020 или 2021 году планируют провести в Париже
Россия изучит предложения Германии по ситуации в Керченском проливе
В Тихом океане обнаружен новый Бермудский треугольник
Турция продолжит переговоры с РФ по созданию зоны безопасности в Сирии
Глава МИД Японии будет присутствовать на переговорах Путина и Абэ
В этом году США могут стать лидерами по добыче нефти
Tesla отзывает более 14 тысяч поставленных в Китай электрокаров
Бывшего главу Nissan и Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении 7,82 млн евро
В Госдуме предложили продавать алкоголь и табак только в специализированных магазинах
Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заверил британцев, что они не пострадают из-за "жесткого" Brexit
В России выпустили кнопочный телефон за 179 тысяч рублей
Украина объявила о разрыве 49 соглашений с Россией
Опубликован рейтинг регионов России, которыми чаще всего интересовались иностранные туристы
«Нафтогаз» допустил прекращение транзита газа через Украину в 2020 году