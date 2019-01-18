Путин обсудил с членами Совбеза итоги своего визита в Сербию

СЕГОДНЯ 16:20 2019-01-18T16:20:29+03:00

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Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и подвел итоги своего визита в Сербию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждались вопросы состоявшихся международных контактов президента во время визита в Сербию, в частности, затрагивалась косовская проблематика", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте президента России.

Там же уточняется, что в ходе встречи речь шла также о предстоящих международных контактах Владимира Путина и об актуальных вопросах социально-экономической повестки дня.

Напомним, что в минувший четверг, 17 января, президент России посетил Белград, где его с ликованием встретила огромная толпа местных жителей - более 130 тысяч человек. Политик не только провел переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем, но и посетил храм святого Саввы, возложил венок к Мемориалу освободителям, а также получил в подарок трехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

Сайт kp.ru писал о том, что пес Путину очень понравился, и он продолжал его нахваливать, даже входя в зал для переговоров в расширенном составе.