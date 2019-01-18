2019-01-18T16:35:32+03:00
Происшествия

Вооруженный пациент больницы в Баварии взял в заложники женщину

Здание окружили сотрудники полиции, которые ведут переговоры с захватчиком
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На место происшествия прибыл спецназНа место происшествия прибыл спецназФото: REUTERS
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Один из пациентов медицинского учреждения в районе города Деггендорф в Баварии взял в заложники женщину. Сообщается, что мужчина вооружен ножом и ведет себя агрессивно.

На месте инцидента находится множество полицейских машин. Также прибыли спасатели, медики и спецназ. Правоохранители ведут переговоры с захватчиком. Здание окружено.

Согласно данным газеты Passauer Neue Presse, события происходят на территории охраняемой клиники, в которой содержатся люди с психическими заболеваниями и проблемами. Заложницей, по предварительной информации, является одна из пациенток больницы.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад похожее ЧП произошло в Львовской городской психбольнице. Один из ее пациентов взял в заложники около 80 человек. Здание клиники пришлось брать штурмом. Тогда пострадали 15 человек, в том числе пятеро полицейских.

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