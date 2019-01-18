2019-01-18T16:53:32+03:00
Общество

Патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора РАН

Торжественная церемония награждения состоится 22 января
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments30
Патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора РАНПатриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора РАНФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Звание почетного профессора РАН присвоено Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Торжественная церемония награждения состоится 22 января.

Вместе с патриархом Кириллом почетное звание получит и Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

- Торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко состоится 22 января, - прокомментировали в Российской академии наук.

Напомним, в 2010 году патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что патриарх Кирилл прокомментировал переименование Украинской церкви. Предстоятель РПЦ назвал подписанный Порошенко закон безумным и рисковым.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство РФ в Норвегии разбирается в ситуации с задержанием россиянина
Не менее 20 человек погибли при авиаударе коалиции в Дейр-эз-Зоре
Путин сообщил о предстоящем визите президента Австрии в Россию
Где пройдет Детское Евровидение - 2019: выбран город проведения конкурса
В результате стрельбы около церкви Техаса погиб человек
Власти Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении
Hyundai начнет делать автомобили с российскими двигателями
Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34
Вооруженный пациент больницы в Баварии взял в заложники женщину
В Уэльсе за шестизначную сумму продали граффити Бэнкси на гараже
Путин обсудил с членами Совбеза итоги своего визита в Сербию
Лавров связал провокацию в Керченском проливе с выборами президента Украины
Женщина угрожает взорвать себя в центре Ульяновска
Лавров назвал требования США по ракете 9М729 предлогом для выхода из ДРСМД