Патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора РАН
Звание почетного профессора РАН присвоено Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Торжественная церемония награждения состоится 22 января.
Вместе с патриархом Кириллом почетное звание получит и Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
- Торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко состоится 22 января, - прокомментировали в Российской академии наук.
Напомним, в 2010 году патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что патриарх Кирилл прокомментировал переименование Украинской церкви. Предстоятель РПЦ назвал подписанный Порошенко закон безумным и рисковым.