2019-01-18T17:12:20+03:00
Авто

Hyundai начнет делать автомобили с российскими двигателями

Ожидается, что общий объем вложений в данный проект составит порядка 35 млрд рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Hyundai согласилась делать машины с российскими двигателямиHyundai согласилась делать машины с российскими двигателямиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Расположенный на территории РФ завод южнокорейской компании Hyundai Motor начнет производить легковые автомобили с российскими двигателями. Об этом сообщил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.

По его словам, еще 25 декабря 2018 года ведомство заключило с предприятием десятилетний инвестиционный контракт в рамках проекта по локализации производства легковых автомобилей в России. Ожидается, что совокупный объем инвестиций составит 16,6 млрд рублей, а с учетом вложений других компаний группы Hyundai Motor - все 35 млрд.

"Компания приняла обязательства по производству легковых автомобилей с использованием ключевых российских компонентов: двигателя, автоматической коробки передач и элементов системы управления", - цитирует "Автостат" главу ведомства.

Уже сейчас известно, что в рамках проекта будет локализовано производство таких автомобилей, как KIA Rio, Hyundai Solaris и Creta.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что одна из машин этой южнокорейской компании стала самой угоняемой в России за последние годы. Речь идет о Hyundai Solaris, которая также вошла в десятку самых популярных подержанных автомобилей.

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