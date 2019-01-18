2019-01-18T17:30:53+03:00
Происшествия

Власти Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении

Правоохранители считают, что этот мужчина может быть причастен к совершенному в Осло преступлению
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Гражданин России подозревается в нападении на женщину в ОслоГражданин России подозревается в нападении на женщину в ОслоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Норвергии задержали россиянина, который подозревается в вооруженном нападении. Об этом рассказала руководитель королевской спецслужбы Мари Бенедикт Бьорнланд.

Согласно ее данным, речь идет о 20-летнем мужчине, который прибыл в Норвегию через Швецию в минувший четверг, 17 января. Правоохранители считают, что именно он мог совершить нападение на женщину в центре Осло.

Напомним, что накануне в норвежской столице неизвестный мужчина атаковал случайную прохожую. Он напал на женщину с ножом, когда та оплачивала покупки. Пострадавшую в критическом состоянии доставили в больницу. Самому злоумышленнику удалось сбежать с места происшествия.

Бьорнланд считает, что именно россиянин мог совершить данное преступление, возможно, с террористическими целями. Задержанного уже допросили, однако подробности следственных действий пока не раскрываются, передает издание NRK.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в Осло был задержан также 18-летний гражданин России. Молодого человека арестовали в центре норвежской столицы после того, как у него обнаружили бомбу.

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