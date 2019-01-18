2019-01-18T17:42:48+03:00
Происшествия

В результате стрельбы около церкви Техаса погиб человек

Как сообщает полиция техасского округа, 62-летний мужчина хотел убить свою дочь и жену
Елена Гильманова
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Происшествие произошло на стоянке техасской церкви к северо-западу от Хьюстона, в городе СайперсПроисшествие произошло на стоянке техасской церкви к северо-западу от Хьюстона, в городе СайперсФото: REUTERS
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В ночь с четверга на пятницу, 18 января, в американском штате Техас произошла стрельба около Католической Церкови Христа Искупителя.

Офис шерифа округа Харрис сообщил CNN, что происшествие произошло на стоянке техасской церкви к северо-западу от Хьюстона, в городе Сайперс.

Подозреваемый - 62-летний Артур Эдиджин Фото: twitter.com/HCSOTexas

Подозреваемый - 62-летний Артур Эдиджин Фото: twitter.com/HCSOTexas

На своем официальном аккаунте в Twitter офис шерифа опубликовал фотографию подозреваемого: им оказался 62-летний Артур Эдиджин. Мужчина застрелил бывшую жену и серьезно ранил свою 31-летнюю дочь.

Через шесть часов после установления личности подозреваемого, пришла информация о том, что он находится в отеле неподалеку от церкви. На место были направлены отряд спецназа и переговорщиков. После четырех часов переговоров, правоохранительные органы проникли в отельный номер. Было уже поздно: Эдиджина обнаружили мертвым.

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