Путин сообщил о предстоящем визите президента Австрии в Россию

СЕГОДНЯ 17:45 2019-01-18T17:45:42+03:00

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Президент РФ Владимир Путин анонсировал предстоящий визит своего австрийского коллеги Александера Ван дер Беллена в Россию. Соответствующая информация содержится в поздравительной телеграмме, направленной в Вену по случаю 75-летия лидера европейской республики.

В письме, содержание которого было опубликовано на странице посольства РФ в Австрии в Facebook, Владимир Владимирович желает Ван дер Беллену доброго здоровья, счастья, благополучия, а также успехов в государственной деятельности.

"Уверен, что Ваш предстоящий визит в Россию послужит укреплению дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами", - говорится в послании.

Напомним, что сам Путин последний раз был в Австрии и встречался с Ван дер Белленом в июне прошлого года. Сайт kp.ru писал о том, что тогда его рабочий визит был приурочен к 50-летию начала поставок российского газа на территорию республики.