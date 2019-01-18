2019-01-18T17:45:42+03:00
Политика

Путин сообщил о предстоящем визите президента Австрии в Россию

По мнению главы РФ, данное событие позволит укрепить сотрудничество между нашими странами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин и президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин анонсировал предстоящий визит своего австрийского коллеги Александера Ван дер Беллена в Россию. Соответствующая информация содержится в поздравительной телеграмме, направленной в Вену по случаю 75-летия лидера европейской республики.

В письме, содержание которого было опубликовано на странице посольства РФ в Австрии в Facebook, Владимир Владимирович желает Ван дер Беллену доброго здоровья, счастья, благополучия, а также успехов в государственной деятельности.

"Уверен, что Ваш предстоящий визит в Россию послужит укреплению дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами", - говорится в послании.

Напомним, что сам Путин последний раз был в Австрии и встречался с Ван дер Белленом в июне прошлого года. Сайт kp.ru писал о том, что тогда его рабочий визит был приурочен к 50-летию начала поставок российского газа на территорию республики.

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