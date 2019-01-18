«Звезды по требованию»: Япония запустила ракету для искусственных звездопадов

СЕГОДНЯ 18:42 2019-01-18T18:42:17+03:00

Ракета «Epsilon-4» вывела в космос несколько спутников, один из которых сможет обрадовать жителей Земли первым искусственным звездопадом

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 18 января, с космодрома Утиноура на юго-западе Японе был дан старт ракете «Epsilon-4». Аппарат японского аэрокосмического агентства вывел на орбиту семь спутников, один из которых будет использоваться для создания искусственного метеоритного дождя.

Спутник разработал стартап ALE, базирующимся в Токио. На его борту находятся 400 металлических шариков. В назначенное время шары «выстрелят» из спутника и напариваться к Земле, сгорая в верхних слоях атмосферы. С поверхности Земли это будет выглядеть как поток метеоритов. Японские ученые полагают, что для одного звездопада будет достаточно 20 шариков, соответственно запаса на спутнике хватит на два десятка запусков.

Первый искусственный звездопад запланировали над Хиросимой в начале следующего года. В ALE говорят о том, что при условии хорошей погоды несколько миллионов человек смогут наблюдать за «небесным шоу», который в стартапе называют услугой «звезды, падающие по требованию».

До конца 2019 года ALE планирует вывести на орбиту еще одну аналогичную ракету. Стартап также продолжает эксперименты с составом шариков. Компания хочет добиться горения разного цвета, чтобы в будущем организовывать многоцветные звездопад одновременно в нескольких точках неба.

Это уже четвертый по счету запуск аппарата такого типа. Однако впервые ракета «Epsilon» должна вывести на орбиту сразу экспериментальных небольших спутников, один из которых генерирует специальные частицы, похожие на падающие звезды.