2019-01-18T18:42:17+03:00
Умные вещи

«Звезды по требованию»: Япония запустила ракету для искусственных звездопадов

Ракета «Epsilon-4» вывела в космос несколько спутников, один из которых сможет обрадовать жителей Земли первым искусственным звездопадом
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Аппарат японского аэрокосмического агентства вывел на орбиту семь спутниковАппарат японского аэрокосмического агентства вывел на орбиту семь спутниковФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В пятницу, 18 января, с космодрома Утиноура на юго-западе Японе был дан старт ракете «Epsilon-4». Аппарат японского аэрокосмического агентства вывел на орбиту семь спутников, один из которых будет использоваться для создания искусственного метеоритного дождя.

Спутник разработал стартап ALE, базирующимся в Токио. На его борту находятся 400 металлических шариков. В назначенное время шары «выстрелят» из спутника и напариваться к Земле, сгорая в верхних слоях атмосферы. С поверхности Земли это будет выглядеть как поток метеоритов. Японские ученые полагают, что для одного звездопада будет достаточно 20 шариков, соответственно запаса на спутнике хватит на два десятка запусков.

Первый искусственный звездопад запланировали над Хиросимой в начале следующего года. В ALE говорят о том, что при условии хорошей погоды несколько миллионов человек смогут наблюдать за «небесным шоу», который в стартапе называют услугой «звезды, падающие по требованию».

До конца 2019 года ALE планирует вывести на орбиту еще одну аналогичную ракету. Стартап также продолжает эксперименты с составом шариков. Компания хочет добиться горения разного цвета, чтобы в будущем организовывать многоцветные звездопад одновременно в нескольких точках неба.

Это уже четвертый по счету запуск аппарата такого типа. Однако впервые ракета «Epsilon» должна вывести на орбиту сразу экспериментальных небольших спутников, один из которых генерирует специальные частицы, похожие на падающие звезды.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотни мигрантов пробрались в США из Мексики через подкоп под стеной
Китай выразил крайнее недовольство новой стратегией ПРО США
В США предупредили о скорой приостановке работы федеральной судебной системы
В МИД РФ выразили озабоченность планами США по противоракетной обороне
Порошенко ответил на вопрос о коррупции возгласом "Слава Украине!"
Арктические комплексы "Панцирь-СА" поступят на вооружение в 2019 году
Американские санкции помогли России опередить Китай по запасам золота
Посольство РФ в Норвегии разбирается в ситуации с задержанием россиянина
Не менее 20 человек погибли при авиаударе коалиции в Дейр-эз-Зоре
Путин сообщил о предстоящем визите президента Австрии в Россию
Где пройдет Детское Евровидение - 2019: выбран город проведения конкурса
В результате стрельбы около церкви Техаса погиб человек
Власти Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении
Hyundai начнет делать автомобили с российскими двигателями
Патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора РАН
Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34
Вооруженный пациент больницы в Баварии взял в заложники женщину
В Уэльсе за шестизначную сумму продали граффити Бэнкси на гараже
Путин обсудил с членами Совбеза итоги своего визита в Сербию
Лавров связал провокацию в Керченском проливе с выборами президента Украины
Женщина угрожает взорвать себя в центре Ульяновска
Лавров назвал требования США по ракете 9М729 предлогом для выхода из ДРСМД