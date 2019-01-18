Арктические комплексы "Панцирь-СА" поступят на вооружение в 2019 году

СЕГОДНЯ 18:55 2019-01-18T18:55:58+03:00

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", предназначенный для использования в Арктике, поступит на вооружение в российские войска уже в 2019 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В пятницу, 18 января, он посетил предприятие АО "Щегловский вал" и заслушал доклады руководителей и конструкторов. Тогда же ему и было доложено о выходе арктических комплексов на этап испытаний.

"Машина находится в цеху, на днях она выходит на испытания. Первый комплект ЗРПК "Панцирь" для Арктики мы получим в этом году", - цитирует РИА Новости Криворучко.

Отмечается, что в ходе визита замминистра на предприятие ему было рассказано также о ходе работ по серийному выпуску зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", боевых отделений "Бережок" и "Бахча-У", а также противотанковых ракет "Корнет" и "Аркан".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее американские СМИ расхвалили российский "Панцирь-С", назвав его идеальным оружием ближнего радиуса действия для отражения массированных воздушных атак.