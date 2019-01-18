В МИД РФ выразили озабоченность планами США по противоракетной обороне
Обновленная стратегия развития системы противоракетной обороны Соединенных Штатов вызвала серьезную озабоченность в Москве. Такую позицию высказали в пятницу в министерстве иностранных дел России.
"Содержание этого документа не может не вызывать самой серьезной озабоченности. Он носит откровенно конфронтационный характер и еще раз демонстрирует стремление Вашингтона обеспечить себе безраздельное военное первенство в мире и возможность безнаказанно проводить в любой точке земного шара военные операции в защиту своих интересов", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД РФ подчеркнули, что планы американцев по ПРО только подтверждают неизменность их курса на наращивание дестабилизирующего потенциала. При этом любая возможность введения каких-либо ограничений на противоракетную деятельность США категорически отвергается.
В министерстве отметили, что особую тревогу в данной ситуации вызывают положения, которые касаются планов развития космического сегмента. В Москве считают, что реализация этих замыслов неизбежно приведет к началу новой гонки вооружений.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент США Дональд Трамп рассказал о новой стратегии по развитию ПРО. Так, например, он пообещал расширить систему противоракетной обороны на Аляске и добавить несколько десятков перехватчиков ракет на базу Форт-Грили.