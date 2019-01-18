В МИД РФ выразили озабоченность планами США по противоракетной обороне

СЕГОДНЯ 19:20 2019-01-18T19:20:34+03:00

В МИД РФ заявили, что реализация новой стратегии США приведет к гонке вооружений в космосе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Обновленная стратегия развития системы противоракетной обороны Соединенных Штатов вызвала серьезную озабоченность в Москве. Такую позицию высказали в пятницу в министерстве иностранных дел России.

"Содержание этого документа не может не вызывать самой серьезной озабоченности. Он носит откровенно конфронтационный характер и еще раз демонстрирует стремление Вашингтона обеспечить себе безраздельное военное первенство в мире и возможность безнаказанно проводить в любой точке земного шара военные операции в защиту своих интересов", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что планы американцев по ПРО только подтверждают неизменность их курса на наращивание дестабилизирующего потенциала. При этом любая возможность введения каких-либо ограничений на противоракетную деятельность США категорически отвергается.

В министерстве отметили, что особую тревогу в данной ситуации вызывают положения, которые касаются планов развития космического сегмента. В Москве считают, что реализация этих замыслов неизбежно приведет к началу новой гонки вооружений.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент США Дональд Трамп рассказал о новой стратегии по развитию ПРО. Так, например, он пообещал расширить систему противоракетной обороны на Аляске и добавить несколько десятков перехватчиков ракет на базу Форт-Грили.