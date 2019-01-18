2019-01-18T19:51:24+03:00
В мире

Сотни мигрантов пробрались в США из Мексики через подкоп под стеной

Среди 376 человек, сумевших попасть в Аризону, 179 являются несовершеннолетними
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Крупная группа мигрантов проникла в США из Мексики по туннелюКрупная группа мигрантов проникла в США из Мексики по туннелюФото: REUTERS
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Из Мексики на территорию США незаконно проникли сразу 376 мигрантов. Люди прорыли подкоп под стеной на границе двух стран и по тоннелю пробрались в окрестности Юмы штата Аризона. Об этом сообщили представители американской Таможенной и пограничной службы.

Отмечается, что инцидент произошел еще в понедельник, 14 января.

"Рекордная по численности группа, вырыв ход шириной полметра под металлической стеной, высота которой составляет 3,6 м, проникла в США", - передает сайт телеканала ABC со ссылкой на пограничников.

Стоит отметить, что среди нескольких сотен пробравшихся на территорию Аризоны мигрантов оказалось 179 детей. По прибытию на место они сразу же сдались сотрудникам погранслужбы в надежде на предоставление убежища.

Сайт kp.ru писал о том, что только в прошлом месяце в американских центрах содержания нелегальных мигрантов погибли двое детей из Гватемалы - семилетняя девочка и восьмилетний мальчик.

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