2019-01-18T21:17:57+03:00
Общество

Москва вошла в десятку самых привлекательных и дешевых столиц мира

Рейтинг составлялся с точки зрения иностранных туристов, путешествовавших в 2018 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Москва вошла в десятку самых привлекательных и дешевых столиц для туристовМосква вошла в десятку самых привлекательных и дешевых столиц для туристовФото: REUTERS
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Москва вошла в десятку самых привлекательных и недорогих столиц мира с точки зрения иностранных туристов в 2018 году. Рейтинг был составлен интернет-изданием "Business Insider" на основе исследований британского турагентства Cuba Holidays и аналитической фирмы Euromonitor International.

Так, Москва оказалась на шестом месте данного списка, первое же заняла индонезийская Джакарта. Вторую и третью строчку рейтинга разделили Буэнос-Айрес(Аргентина) и Пномпень (Камбоджа). Замыкают топ-5 столицы Египта и Мексики - Каир и Мехико. Также в рейтинге оказались Эр-Рияд, Лима, Куала-Лумпур и Варшава.

Первое место в исследовании издания Business Insider заняла индонезийская Джакарта

Первое место в исследовании издания Business Insider заняла индонезийская Джакарта

На какие именно критерии опирались создатели данного топ-10 при его составлении в издании "Business Insider" не уточняется. Однако рейтинг самых дешевых столиц мира от Cuba Holidays основывался на ценах проживания в отеле, обеда на двоих в ресторане, кружки пива, чашки кофе, поездки на такси и посещения десяти ключевых достопримечательностей. В исследовании же Euromonitor International, посвященному самым посещаемым столицам, учитывалось число туристов, которые провели в том или ином городе более суток.

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