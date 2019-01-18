Самый большой в России завод по сортировке мусора переходит на круглосуточную работу

СЕГОДНЯ 21:49 2019-01-18T21:49:58+03:00

С 1 января в Россия переходит на новую систему обращения с твердыми отходами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В марте персонал комплекса в Нижнегородской области начнет трудится в две смены

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Крупнейший в России комплекс по сортировке мусора начнет круглосуточную работу в марте. Завод, расположенный на полигоне "МАГ-1" в Нижегородской области, был открыт в мае 2018 года и быстро вышел на проектные мощности. По словам директора "МАГ Груп" Максима Житникова, сейчас идет обучение персонала, который будет трудится во вторую смену.

- Завод вышел на свою проектную мощность - 60 тонн обработанного мусора в час, работа по 12 часов. Мы рассчитываем, что 1 марта завод выйдет на круглосуточный режим работы, - сообщил Житников.

Руководство завода подчеркивает: комплекс мог бы выйти на проектные мощности раньше, если бы все операторы, которые должны вывозить мусор, отправляли его на полигон. Из-за нарушения территориальной схемы обращения с отходами комплекс загружался мусором не в полном объеме. Однако с 1 января, когда за вывозом отходов в области начал следить единый региональный оператор, ситуация изменилась в лучшую сторону, сообщает ТАСС.

Сортировка мусора производится с помощью непрерывного каскада оптических сепараторов: в автоматическом режиме они отделяют друг от друга 13 видов отходов - пластик, картон, бумагу, железо и другой мусор. При этом качество сортировки мусора может сильно зависеть от внедрения системы раздельного сбора отходов. Например, если картон не будет портиться пищевыми отходами, его стоимость при продаже вырастет в три раза.

- При увеличении объемов продаж полезных фракций и улучшении их отбора, тарифы будет только снижаться, так как предприятие будет получать больше прибыли, - подчеркнул директора "МАГ Груп".

Напомним, новая система обращения с твердыми отходами в России введена с 1 января. Теперь контроль за вывозом, сортировкой и утилизацией мусора от множества разрозненных компаний переходит к крупным региональным операторам, которые выбираются на конкурсной основе. Реформа должна снизить экологическую нагрузку в стране и повысить эффективность вторичной переработки отходов.