WSJ: В США подумывают отказаться от пошлин на китайские товары

СЕГОДНЯ 21:58 2019-01-18T21:58:00+03:00

Такая мера может быть принята с целью заставить Пекин пойти на уступки

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены повышенных импортных пошлин на китайские товары. Такая мера может быть принята в рамках придания стимула торговым переговорам Вашингтона и Пекина. Также ожидается, что смягчение ситуации заставит КНР пойти на значительные уступки.

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, с инициативой о полной или частичной отмене пошлин выступил министр финансов США Стивен Мнучин, который призвал таким образом успокоить рынки. Однако против его идеи уже выступил американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, который считает, что в Пекине такой шаг воспримут как слабость со стороны Вашингтона.

Между тем, окончательное решение по данному вопросу все еще не принято. Дональд Трамп также пока не в курсе инициативы Мнучина.

Однако, стоит отметить, что "торговая война" между США и Китаем действительно серьезно сказывается на финансовом секторе. Так, например, сайт kp.ru писал о том, что с началом переговоров двух стран в начале января цена на нефть резко пошла вверх..