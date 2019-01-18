2019-01-18T21:58:00+03:00
Политика

WSJ: В США подумывают отказаться от пошлин на китайские товары

Такая мера может быть принята с целью заставить Пекин пойти на уступки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава Минфина США Стивен МнучинГлава Минфина США Стивен МнучинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены повышенных импортных пошлин на китайские товары. Такая мера может быть принята в рамках придания стимула торговым переговорам Вашингтона и Пекина. Также ожидается, что смягчение ситуации заставит КНР пойти на значительные уступки.

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, с инициативой о полной или частичной отмене пошлин выступил министр финансов США Стивен Мнучин, который призвал таким образом успокоить рынки. Однако против его идеи уже выступил американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, который считает, что в Пекине такой шаг воспримут как слабость со стороны Вашингтона.

Между тем, окончательное решение по данному вопросу все еще не принято. Дональд Трамп также пока не в курсе инициативы Мнучина.

Однако, стоит отметить, что "торговая война" между США и Китаем действительно серьезно сказывается на финансовом секторе. Так, например, сайт kp.ru писал о том, что с началом переговоров двух стран в начале января цена на нефть резко пошла вверх..

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина совершил самосожжение в центре Праги
Генсек ООН призвал США и Россию приложить усилия для сохранения ДРСМД
Минобороны сообщило об обнаружении тела еще одного летчика Су-34
На северо-востоке Чехии обнаружена 100-килограммовая авиабомба
Самый большой в России завод по сортировке мусора переходит на круглосуточную работу
В Татарском проливе обнаружено тело одного из летчиков Су-34
Москва вошла в десятку самых привлекательных и дешевых столиц мира
Представители США и КНДР провели переговоры в Стокгольме
В Роскосмосе представили проект системы спутников "Государево око"
Полиция Германии задержала мужчину, захватившего заложницу в клинике
В Таиланде арестовали вора-путешественника, который летал по миру и воровал чемоданы в аэропортах
Сотни мигрантов пробрались в США из Мексики через подкоп под стеной
Китай выразил крайнее недовольство новой стратегией ПРО США
В США предупредили о скорой приостановке работы федеральной судебной системы