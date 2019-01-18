На северо-востоке Чехии обнаружена 100-килограммовая авиабомба

СЕГОДНЯ 22:13 2019-01-18T22:13:18+03:00

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В пятницу, 18 января, на территории села Богуславице на северо-востоке Чехии была обнаружена 100-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны. Неожиданную находку сделали строители, которые и обратились в экстренные службы. В результате на место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, а также пиротехники.

"Бомба лежала в земле, видимо, со времени тех тяжелых боев, которые проходили в этом регионе в конце Второй мировой войны между войсками Красной Армии, освобождавшими территорию Чехословакии, и гитлеровской Германии", - сообщил представитель местного отделения полиции Рихард Палат.

По его словам, в целях безопасности правоохранителя пришлось эвакуировать жителей порядка 20 близстоящих домов. После бомба была вывезена за пределы села и уже там ликвидирована. Согласно данным РИА Новости, вся операция заняла около часа.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года многокилограммовый снаряд был обнаружен также на территории итальянского города Болонья. Произведенная в США бомба времен ВОВ находилась в довольно плохом состоянии, а потому было решено эвакуировать более 7 тысяч человек, проживающих в опасной зоне. После этого снаряд обезвредили.