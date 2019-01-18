2019-01-18T22:13:18+03:00
В мире

На северо-востоке Чехии обнаружена 100-килограммовая авиабомба

К настоящему моменту снаряд времен ВОВ уже вывезли за пределы населенного пункта и ликвидировали
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Чехии обезвредили стокилограммовую авиабомбуВ Чехии обезвредили стокилограммовую авиабомбуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 18 января, на территории села Богуславице на северо-востоке Чехии была обнаружена 100-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны. Неожиданную находку сделали строители, которые и обратились в экстренные службы. В результате на место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, а также пиротехники.

"Бомба лежала в земле, видимо, со времени тех тяжелых боев, которые проходили в этом регионе в конце Второй мировой войны между войсками Красной Армии, освобождавшими территорию Чехословакии, и гитлеровской Германии", - сообщил представитель местного отделения полиции Рихард Палат.

По его словам, в целях безопасности правоохранителя пришлось эвакуировать жителей порядка 20 близстоящих домов. После бомба была вывезена за пределы села и уже там ликвидирована. Согласно данным РИА Новости, вся операция заняла около часа.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года многокилограммовый снаряд был обнаружен также на территории итальянского города Болонья. Произведенная в США бомба времен ВОВ находилась в довольно плохом состоянии, а потому было решено эвакуировать более 7 тысяч человек, проживающих в опасной зоне. После этого снаряд обезвредили.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина совершил самосожжение в центре Праги
Генсек ООН призвал США и Россию приложить усилия для сохранения ДРСМД
Минобороны сообщило об обнаружении тела еще одного летчика Су-34
WSJ: В США подумывают отказаться от пошлин на китайские товары
Самый большой в России завод по сортировке мусора переходит на круглосуточную работу
В Татарском проливе обнаружено тело одного из летчиков Су-34
Москва вошла в десятку самых привлекательных и дешевых столиц мира
Представители США и КНДР провели переговоры в Стокгольме
В Роскосмосе представили проект системы спутников "Государево око"
Полиция Германии задержала мужчину, захватившего заложницу в клинике
В Таиланде арестовали вора-путешественника, который летал по миру и воровал чемоданы в аэропортах
Сотни мигрантов пробрались в США из Мексики через подкоп под стеной
Китай выразил крайнее недовольство новой стратегией ПРО США
В США предупредили о скорой приостановке работы федеральной судебной системы