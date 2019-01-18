Минобороны сообщило об обнаружении тела еще одного летчика Су-34

СЕГОДНЯ 22:27 2019-01-18T22:41:04+03:00

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В море на Дальнем Востоке обнаружено тело еще одного летчика, который находился на борту истребителя-бомбардировщика Су-34 в момент столкновения с других российских самолетов. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Отмечается, что спасатели нашли мужчину в районе проведения поисково-спасательной операции. К тому моменту он уже не подавал никаких признаков жизни.

"Судном, осуществляющим поиск в данном районе, тело погибшего летчика поднято на борт. Поисково-спасательная операция продолжается", - передает "Интерфакс" со ссылкой на военное ведомство.

Напомним, что два истребителя Су-34 столкнулись во время отработки маневров в эту пятницу, 18 января. Сообщалось, что один из самолетов получил серьезное повреждение крыла, и его экипаж вынужден был катапультироваться. Другой же истребитель якобы сумел долететь до аэродрома и приземлиться, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что живым пока нашли только одного летчика. Количество же погибших членов экипажа увеличилось до двух человек. В район поисковой операции направился отряд кораблей Тихоокеанского флота.