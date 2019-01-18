Генсек ООН призвал США и Россию приложить усилия для сохранения ДРСМД

СЕГОДНЯ 22:46 2019-01-18T22:46:19+03:00

Также Антониу Гутерриш указал на важность продления другого договора - по сокращению наступательных вооружений

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Организация Объединенных Наций призвала Россию и США приложить усилия в рамках сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Наша позиция ясна, считаем очень важным сохранение ДРСМД. Понимаем, что существуют некоторые вопросы, которые нужно решить, для этого все еще остается время, поэтому мы активно призываем стороны продолжить переговоры для сохранения договора", - сказал политик.

Он также отметил важность сохранения другого договора, который регулирует объем стратегических наступательных вооружений - СНВ-3. По мнению Гутерриша, Вашингтон и Москва должны своевременно провести консультации касательно обновления данного документа.

"Очень важно, чтобы существующая архитектура ядерного разоружения была сохранена и по возможности улучшена", - цитирует ТАСС генсека.

Сайт kp.ru писал о том, что 15 января в Женеве состоялись переговоры между Россией и США по ДРСМД. В рамках встречи американцы озвучили требование по сохранению соглашения - уничтожение ракеты 9М729, которая якобы нарушает пункты договора. В Москве такое обвинение назвали предлогом для выхода из ДРСМД.