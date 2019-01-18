2019-01-18T23:03:49+03:00
Происшествия

Мужчина совершил самосожжение в центре Праги

На помощь чеху поспешили случайные прохожие, которые и потушили охватившее его пламя
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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С ожогами 30% тела мужчина был госпитализированС ожогами 30% тела мужчина был госпитализированФото: REUTERS
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На Вацлавской площади в центре Праги было совершено самосожжение. По предварительной информации, пожилой мужчина, выглядевший как бездомный, облил себя бензином, а после поджег.

Сначала прохожие пытались потушить огонь, накидывая на пострадавшего куртки, однако это не помогло. Тогда они побежали в расположенное поблизости кафе и взяли там огнетушитель. Лишь после этого пламя все же удалось сбить.

Прибывшие на место медики констатировали у мужчины 30% ожогов всего тела. Его доставили в реанимацию в очень тяжелом состоянии и ввели в искусственный сон. Что стало причиной такого отчаянного поступка, пока неизвестно. Однако в полиции считают, что инцидент не связан с политическими мотивами и не является социальным протестом, передает iDnes.

Примечательно, что полвека назад здесь же на Вацлавской площади самосожжение совершил студент по имени Ян Палах, который таким образом хотел "разбудить" чехословацкое общество. Через три дня он погиб в больнице.

Еще один похожий случай произошел летом прошлого года в Киеве. Сайт kp.ru писал о том, что бывший украинский военнослужащий поджег себя прямо возле здания Министерства обороны страны.

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