Трамп планирует вторую встречу с Ким Чен Ыном на конец февраля

18 Янв. 23:12 2019-01-18T23:12:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп планирует провести вторую личную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в пятницу.

Она прокомментировала итоги переговоров американского лидера с заведующим отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем, которые длились полтора часа. Стороны успели обсудить денуклеаризацию и проведение второго саммита.

"Президент с нетерпением ждет встречи с лидером Ким Чен Ыном. Место будет объявлено позже", - сказала Сандерс.

Ким Ён Чхоль прибыл в Вашингтон в четверг. Американские СМИ пишут, что кроме президента США и госсекретаря Майка Помпео, гость из КНДР, возможно встретится с директором ЦРУ Джиной Хэспел, передает ТАСС.

Как рассказывал сайт kp.ru, историческая встреча глав США и КНДР произошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Штаты гарантируют безопасность для Северной Кореи, а Ким Чен Ын подтверждает свою приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова.