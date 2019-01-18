2019-01-18T23:36:42+03:00
Политика

Трамп собирает деньги на кирпичи для демократов

Президент США хочет разослать стройматериалы в подарок противникам строительства стены на границе с Мексикой
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников делать пожертвования на покупку кирпичей, которые он потом разошлет лидерам демократов, выступающих в Конгрессе против строительства стены на американо-мексиканской границе. Объявление было опубликовано на официальном сайте по сбору пожертвований штабу Трампа.

Одними из первых посылки получат спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер.

"Президент Трамп выступил с блестящей идеей, как добиться, чтобы у Чака и Нэнси не было другого выбора, кроме как послушаться американского народа. Мы поставили цель отправить 100 тысяч кирпичей в их офисы, чтобы доказать, что идея стены работает!" - говорится в заявлении.

Отмечается, что покупка и доставка демократам одного кирпича обойдется в 20 долларов, передает РИА Новости.

Напомним, что члены Конгресса не смогли договориться по федеральному бюджету на 2019 финансовый год из-за пункта о выделении средств на строительства стены на границе с Мексикой. Демократы выступают категорически против этого проекта. В результате в стране до сих пор не принят бюджет ряда министертсв и ведомств.

Как сообщал сайт kp.ru, около 800 тысяч служащих государственных органов в США не получили заработную плату, а на работу не вышли сотни тысяч сотрудников ведомств, в том числе министерств внутренних дел и внутренней безопасности, а также Госдепартамента и Минюста.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У храма канонической православной церкви в Сумах прогремел взрыв
ФРГ и Франция готовы финансировать миссию по мониторингу в Керченском проливе
Трамп планирует вторую встречу с Ким Чен Ыном на конец февраля
Мужчина совершил самосожжение в центре Праги
Генсек ООН призвал США и Россию приложить усилия для сохранения ДРСМД
Минобороны сообщило об обнаружении тела еще одного летчика Су-34
На северо-востоке Чехии обнаружена 100-килограммовая авиабомба
WSJ: В США подумывают отказаться от пошлин на китайские товары
Самый большой в России завод по сортировке мусора переходит на круглосуточную работу
В Татарском проливе обнаружено тело одного из летчиков Су-34
Москва вошла в десятку самых привлекательных и дешевых столиц мира
Представители США и КНДР провели переговоры в Стокгольме
В Роскосмосе представили проект системы спутников "Государево око"
Полиция Германии задержала мужчину, захватившего заложницу в клинике
В Таиланде арестовали вора-путешественника, который летал по миру и воровал чемоданы в аэропортах
Сотни мигрантов пробрались в США из Мексики через подкоп под стеной
Китай выразил крайнее недовольство новой стратегией ПРО США
В США предупредили о скорой приостановке работы федеральной судебной системы