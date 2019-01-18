Трамп собирает деньги на кирпичи для демократов
Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников делать пожертвования на покупку кирпичей, которые он потом разошлет лидерам демократов, выступающих в Конгрессе против строительства стены на американо-мексиканской границе. Объявление было опубликовано на официальном сайте по сбору пожертвований штабу Трампа.
Одними из первых посылки получат спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер.
"Президент Трамп выступил с блестящей идеей, как добиться, чтобы у Чака и Нэнси не было другого выбора, кроме как послушаться американского народа. Мы поставили цель отправить 100 тысяч кирпичей в их офисы, чтобы доказать, что идея стены работает!" - говорится в заявлении.
Отмечается, что покупка и доставка демократам одного кирпича обойдется в 20 долларов, передает РИА Новости.
Напомним, что члены Конгресса не смогли договориться по федеральному бюджету на 2019 финансовый год из-за пункта о выделении средств на строительства стены на границе с Мексикой. Демократы выступают категорически против этого проекта. В результате в стране до сих пор не принят бюджет ряда министертсв и ведомств.
Как сообщал сайт kp.ru, около 800 тысяч служащих государственных органов в США не получили заработную плату, а на работу не вышли сотни тысяч сотрудников ведомств, в том числе министерств внутренних дел и внутренней безопасности, а также Госдепартамента и Минюста.
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