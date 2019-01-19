2019-01-19T01:30:43+03:00
Общество

Умер сатирик Семен Лившин

Семен Лившин скончался в США в возрасте 79 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Сатирик Семен ЛившинСатирик Семен ЛившинФото: СОЦСЕТИ
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Известный КВН-щик и сатирик Семен Лившин умер в США в ночь на 18 января. Об этом сообщил его друг, писатель и главный редактор одесского юмористического журнала "Фонтан" Валерий Хаит.

"Этой ночью в городе Сан-Диего (США) ушел из жизни известный одессит, когда-то мой близкий, а в последние годы, уже в буквальном смысле, далекий друг Семен Лившин", - написал Хаит он на своей странице в Facebook.

По его словам, причиной смерти стала тяжелая болезнь сатирика.

Лившин закончил Одесский инженерно-строительный институт, но работал журналистом. Возглавлял в газете "Комсомольськая искра" отдел "Козлотур" и "Антилопа-Гну", писал ироническую прозу, пародии. Он писал для одесской команды КВН. Хаит познакомился с Лившиным, когда оба стали играть в КВН в 1966 году.

"Он был основным автором команды, ставшей чемпионом Одессы в 1966 году. Потом, уже в сборной, к Семену добавилась знаменитая тройка – Крапива, Макаров, Волович, а когда в 1971 году к нам присоединился Гарик Голубенко, именно эта компания и стала в основном причиной столь успешных в те далекие годы выступлений одесской команды", - отметил писатель.

Как вспоминает Хаит, Лившин поражал мастерством импровизации и игрой словами, в которых чувствовался настоящий одесский юмор. Позже сатирик перебрался в Мсокву, где работал в "Известиях", создал журнал "Магазин Жванецкого". Позже имигрировал в США, где возглавлял Американскую лигу КВН и издавал газету "ОКей!". Награжден премиями "Алеко" и "Золотой теленок".

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