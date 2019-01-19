2019-01-19T03:00:24+03:00
Общество

Умер диктор и телеведущий Виктор Мочалов

Виктор Мочалов скончался 17 января
Юлия ДИВЕЕВА
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Виктор Мочалов в программе "Новости анимации" на телеканале 2х2Виктор Мочалов в программе "Новости анимации" на телеканале 2х2
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Умер диктор и телеведущий Виктор Мочалов. Зрители знают его по программам "Итоги интернета", "Новости анимации" и "Межгалактический огонек", которые он вел на телеканале 2х2 последние два года.

"Команда телеканала выражает искренние соболезнования семье и близким Виктора Владимировича. Для нас он навсегда останется добрым другом и ответственным человеком", - сообщается на сайте 2х2.

В редакции отметили, что Виктор Владимирович был настоящим другом и всегда сохранял достоинство. На телеканал его позвал директор департамента промо и дизайна компании Дмитрий Охотников. По воспоминаниям журналиста, он увидел Мочалова на улице, где тот раздавал рекламные листовки чебуречной и зачитывал промо-текст вслух.

"Дима решил, что такой "голос, как у советского диктора" нужен не только чебуречной, но и 2х2", - пишет редакция.

Как оказалось, до того, как раздавать листовки, Мочалов действительно был диктором на радио, но потерял работу, а новую не смог найти.

"Нам страшно повезло найти профи там, где никто не ожидал", - говориться на сайте 2х2.

В редакции вспоминают, что Виктор Владимирович сразу прекрасно справился с ролью телеведущего и стал постоянно вести "Новости анимации".

"Виктору Владимировичу было очень приятно, когда его узнавали на улице, подходили и просили сфотографироваться. Он рассказывал, какая у нас прекрасная молодая аудитория и как его радует общение со зрителями".

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