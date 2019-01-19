Демократы США обвинили РФ в попытке взлома серверов партии в ноябре 2018 года

СЕГОДНЯ 04:01 2019-01-19T04:01:26+03:00

Нацкомитет партии дополнил свой иск по делу о "вмешательстве" в выборы 2016 года новыми обвинениями

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Демократическая партия США обвинила Россию в попытке взлома серверов своего национального комитета (DNC) в ноябре 2018 года. В пятницу демократы добавили это обвинение к своему иску, который нацком подал на правительство РФ в апреле прошлого года.

Они заявили, что в ноябре прошлого года, когда в США проходили промежуточные выборы, десятки адресов электронной почты DNC стали целью кампании "спирфишинга" - рассылки с зараженной гиперссылкой.

“Нет свидетельств в пользу того, чтобы эта атака была успешной. Содержание этих электронных писем и время отправления ... соответствовали кампании спирфишинга, который ведущие эксперты по кибербезопасности связали с российской разведкой", - говорится в дополнениях к исковому заявлению.

Также в иске DNC в качестве ответчиков фигурируют Главное управление Генштаба ВС России (ГРУ), предприниматели отец и сын Агаларовы, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, выборный штаб Дональда Трампа и зять американского президента Джаред Кушнер, передает РИА Новости.

Первоначальный иск был подан по делу о хакерских атаках 2015 и 2016 годов и якобы имевшем место сговоре по продвижению кандидатуры Трампа.