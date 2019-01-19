2019-01-19T04:01:26+03:00
Политика

Демократы США обвинили РФ в попытке взлома серверов партии в ноябре 2018 года

Нацкомитет партии дополнил свой иск по делу о "вмешательстве" в выборы 2016 года новыми обвинениями
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Демократическая партия США за всеми хакерскими атаками видит российское вмешательствоДемократическая партия США за всеми хакерскими атаками видит российское вмешательствоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Демократическая партия США обвинила Россию в попытке взлома серверов своего национального комитета (DNC) в ноябре 2018 года. В пятницу демократы добавили это обвинение к своему иску, который нацком подал на правительство РФ в апреле прошлого года.

Они заявили, что в ноябре прошлого года, когда в США проходили промежуточные выборы, десятки адресов электронной почты DNC стали целью кампании "спирфишинга" - рассылки с зараженной гиперссылкой.

“Нет свидетельств в пользу того, чтобы эта атака была успешной. Содержание этих электронных писем и время отправления ... соответствовали кампании спирфишинга, который ведущие эксперты по кибербезопасности связали с российской разведкой", - говорится в дополнениях к исковому заявлению.

Также в иске DNC в качестве ответчиков фигурируют Главное управление Генштаба ВС России (ГРУ), предприниматели отец и сын Агаларовы, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, выборный штаб Дональда Трампа и зять американского президента Джаред Кушнер, передает РИА Новости.

Первоначальный иск был подан по делу о хакерских атаках 2015 и 2016 годов и якобы имевшем место сговоре по продвижению кандидатуры Трампа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Риге отметили крещенские купания в Западной Двине
Болгария экстрадировала россиянина Жукова в США
В МИД прокомментировали заморозку ситуации с Россией в ПАСЕ
Умер диктор и телеведущий Виктор Мочалов
Разведка США доложила об успешном испытании в России новой ПРО "Нудоль"
Гром и молния в середине января: над Москвой пронеслась снежная гроза
Умер сатирик Семен Лившин
S&P подтвердило валютный рейтинг России на инвестиционном уровне "ВВВ-"
У храма канонической православной церкви в Сумах прогремел взрыв
ФРГ и Франция готовы финансировать миссию по мониторингу в Керченском проливе
Трамп собирает деньги на кирпичи для демократов
Трамп планирует вторую встречу с Ким Чен Ыном на конец февраля
Мужчина совершил самосожжение в центре Праги
Генсек ООН призвал США и Россию приложить усилия для сохранения ДРСМД
Минобороны сообщило об обнаружении тела еще одного летчика Су-34
На северо-востоке Чехии обнаружена 100-килограммовая авиабомба
WSJ: В США подумывают отказаться от пошлин на китайские товары
Самый большой в России завод по сортировке мусора переходит на круглосуточную работу
В Татарском проливе обнаружено тело одного из летчиков Су-34
Москва вошла в десятку самых привлекательных и дешевых столиц мира
Представители США и КНДР провели переговоры в Стокгольме
В Роскосмосе представили проект системы спутников "Государево око"
Полиция Германии задержала мужчину, захватившего заложницу в клинике
В Таиланде арестовали вора-путешественника, который летал по миру и воровал чемоданы в аэропортах
Сотни мигрантов пробрались в США из Мексики через подкоп под стеной
Китай выразил крайнее недовольство новой стратегией ПРО США
В США предупредили о скорой приостановке работы федеральной судебной системы