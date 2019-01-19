В Риге отметили крещенские купания в Западной Двине

СЕГОДНЯ 05:11 2019-01-19T05:11:20+03:00

В Риге православные не смогут окунуться в прорубь из-за начавшегося ледохода Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Риге отменены крещенские купания на реке Даугава (Западная Двина). Об этом сообщается на сайте Латвийской православной церкви (ЛПЦ).

По данным пресс-службы ЛПЦ, на реке между Каменным и Вантовым мостами начался частичный ледоход, который который повредил конструкции, сооруженные перед Крещением для окунания православных верующих.

"В ходе консультаций со специалистами служб безопасности выяснилось, что использование неустойчивых, повреждённых конструкций может создавать угрозу для жизни людей. Чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится 19 января в 13:00, однако ради безопасности людей в связи с форс-мажорными обстоятельствами Крещенские окунания в Риге отменены", - пояснили в ЛПЦ.

Напомним, равославные христиане отмечают Крещение 19-го января. А вечер накануне праздника называется Крещенским Сочельником. Именно в это время - после вечерней службы 18-го января - начинаются крещенские купания. Верующие окунаются в реки, озёра, проруби и другие водоемы, предварительно освященные.