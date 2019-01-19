2019-01-19T06:01:07+03:00
Политика

Foreign Policy: Бояться надо российских ракет с обычными боеголовками

Издание считает, что от выхода Вашингтона из ДРСМД больше выиграет Россия
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
У России опасны и ракеты с обычными боеголовкамиУ России опасны и ракеты с обычными боеголовкамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Соединенным Штатам следует всерьез опасаться российских ракет с неядерными боеголовками. Более того, Москва не нуждается в наращивании ядерного потенциала. Но при этом разрыв Вашингтоном Договора о о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) позволит ей развернуть новые ракеты наземного базирования с обычными зарядами.

Как пишет Foreign Policy, США совершат фатальную ошибку, если все же прекратят свое участие в ДРСМД, поскольку помимо ядерного оружия, договор также регулировал и запуски неядерных ракет.

Издание отмечает, что тогда обычные боеголовки считались второстепенными в сравнении с ядерными аналогами. Сейчас это оружие стало поистине смертоносным. У неядерных ракет увеличилась дальность полета, точность поражения, что повышает их разрушительные возможности, приближая по эффективности к ядерным аналогам.

“В действующей российской военной доктрине , опубликованной в 2014 году, говорится, что Россия рассматривает высокоточное оружие как ключевой элемент стратегического сдерживания”, - говорится в статье .

По мнению американских журналистов, Россия может противостоять арсеналу НАТО только разрабатывая более смертоносные неядерные ракеты наземного базирования.

“Отказ от договора о РСМД в его нынешнем виде сделает это развитие гораздо более вероятным”, - уверены в Foreign Policy

Как писал сайт kp.ru, 18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что США так и предвставили докаательств, что ракета 9М729 была испытана на запрещенное соглашением расстояние.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24