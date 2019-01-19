Foreign Policy: Бояться надо российских ракет с обычными боеголовками

СЕГОДНЯ 06:01 2019-01-19T06:01:07+03:00

У России опасны и ракеты с обычными боеголовками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание считает, что от выхода Вашингтона из ДРСМД больше выиграет Россия

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Соединенным Штатам следует всерьез опасаться российских ракет с неядерными боеголовками. Более того, Москва не нуждается в наращивании ядерного потенциала. Но при этом разрыв Вашингтоном Договора о о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) позволит ей развернуть новые ракеты наземного базирования с обычными зарядами.

Как пишет Foreign Policy, США совершат фатальную ошибку, если все же прекратят свое участие в ДРСМД, поскольку помимо ядерного оружия, договор также регулировал и запуски неядерных ракет.

Издание отмечает, что тогда обычные боеголовки считались второстепенными в сравнении с ядерными аналогами. Сейчас это оружие стало поистине смертоносным. У неядерных ракет увеличилась дальность полета, точность поражения, что повышает их разрушительные возможности, приближая по эффективности к ядерным аналогам.

“В действующей российской военной доктрине , опубликованной в 2014 году, говорится, что Россия рассматривает высокоточное оружие как ключевой элемент стратегического сдерживания”, - говорится в статье .

По мнению американских журналистов, Россия может противостоять арсеналу НАТО только разрабатывая более смертоносные неядерные ракеты наземного базирования.

“Отказ от договора о РСМД в его нынешнем виде сделает это развитие гораздо более вероятным”, - уверены в Foreign Policy

Как писал сайт kp.ru, 18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что США так и предвставили докаательств, что ракета 9М729 была испытана на запрещенное соглашением расстояние.