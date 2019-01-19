Офис спецпрокурора Мюллера опроверг статью BuzzFeed о лжи Коэна Конгрессу

СЕГОДНЯ 07:25 2019-01-19T07:25:16+03:00

Спецпрокурор США по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года Роберт Мюллер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Статья интернет-издания BuzzFeed о том, что президент США Дональд Трамп приказал своему бывшему юристу Майклу Коэну лгать Конгрессу, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении офиса спецпрокурора США Роберта Мюллера.

"Описание со стороны BuzzFeed конкретных заявлений офису спецпрокурора, а также характеристики оказавшихся в распоряжении офиса документов и свидетельств, касающихся показаний Майкла Коэна Конгрессу, является неверным", - заявил представитель офиса спецпрокурора Питер Карр изданию The Daily Caller.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что BuzzFeed сообщило, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что Трамп лично приказал Коэну солгать о сроках переговоров по строительству небоскреба Trump Tower в Москве. Юрист якобы заявил следователям, что должен был говорить, что переговоры по проекту закончились еще в январе 2016 года. Таким образом, Трамп хотел утаить, что принимал в них непосредственное участие, будучи кандидатом в президенты США.