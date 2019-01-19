2019-01-19T07:59:53+03:00
Происшествия

В Подмосковье один человек погиб в ДТП с участием четырех иномарок

Несколько человек в результате аварии получили травмы различной тяжести
Юлия ДИВЕЕВА
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В Подмосковье произошло крупное ДТП с участием 4 автомобилейВ Подмосковье произошло крупное ДТП с участием 4 автомобилейФото: Архив "КП"
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Крупное ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Московской области. В результате погиб один человек. Об этом сайту kp.ru сообщил очевидец аварии.

На кадрах, полученных с места ДТП, видно, что машины разбросало довольно далеко друг от друга, по дороге разбросаны обломки и стекла авто, фура перевернулась и упала на бок.

Машины столкнулись на 88 километре Минского шоссе. По имеющимся данным, это были автомобили Isuzu, Mazda, Toyota и Hyndai. Все они получили серьезные повреждения. Пострадали несколько человек, находившихся в иномарках. У них травмы различной степени тяжести. Причины аварии неизвестны.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о происшествии на автомобильной стоянке на внешней стороне МКАДа в районе 29 километра. Утром 12 января фургон протаранил 12 автомобилей, которые стояли на этой площадке. От столкновения грузовой автомобиль опрокинулся. Никто из водителей и пешеходов не пострадал.

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