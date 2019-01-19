2019-01-19T08:28:22+03:00
В мире

Трамп отметил недостоверность статьи о переговорах по Trump Tower в Москве

При этом президент США в очередной раз усомнился во всем «российском расследовании»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп отметил недостоверность статьи интернет-издания BuzzFeed, в которой утверждалось, что он приказал своему бывшему адвокату Майклу Коэну лгать конгрессу о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба Trump Tower в Москве.

Также американский лидер заметил, что именно этот ресурс в начале 2017 года опубликовало так называемое секретное досье: в этом документе говорилось о якобы имеющейся в распоряжении РФ «компрометирующей информации» о Трампе. В связи с этим хозяин Белого дома в очередной раз усомнился в обоснованности всего расследования «вмешательства» России в американские президентские выборы 2016 год.

«Помните, это же именно BuzzFeed опубликовал то абсолютно дискредитировавшее себя "досье", за которое заплатила бесчестная Хиллари Клинтон и демократы <...> и на котором построено все "российское расследование"! Очень грустный день для журналистики, но великий день для нашей страны» - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее офис спецпрокурора США Роберта Мюллера назвал неверными данные интернет-издания BuzzFeed о том, что Трамп приказал Коэну лгать конгрессу о проекте Trump Tower в Москве.

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