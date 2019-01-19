2019-01-19T08:50:44+03:00
Туризм

На Бали введут налог для туристов в $10

Эти деньги пойдут на экологические нужды и сохранение культурного наследия
Дарья ИВАШКИНА
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На Бали введут налог для туристов в $10На Бали введут налог для туристов в $10Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 19 января, появилась информация о том, что власти острова Бали намерены ввести налог для иностранных туристов в размере 10 долларов.

По словам губернатора одноименной индонезийской провинции Вайана Костера, в конце прошлого года соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение местного парламента, и, как ожидается, в ближайшее время он будет принят. Согласно этому документу, полученные от туристов деньги пойдут на экологические нужды и сохранение культурного наследия, пишет газета The Straits Times.

При этом пока не решено, как именно путешественники будут оплачивать налог: либо эти 10 долларов включат в стоимость авиабилетов, либо же сбор будет взиматься непосредственно по приезде. Однако уже точно известно, что платить придет только иностранцам, так как они, по словам Костера, «приезжают на отдых, развлекаться».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 1 января 2019 года Турция начала взимать с туристов налог на безопасность в размере 1,5 евро. Правда, это нововведение не затронуло российских туристов.

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