В США украли коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн

СЕГОДНЯ 09:30 2019-01-19T09:30:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В американском городе Бока-Ратон, расположенном в штате Флорида, неизвестный украл коллекцию комиксов стоимостью около 1,4 миллиона долларов. Речь идет о 450 комиксах о Бэтмене, в том числе раритетных первых экземплярах, изданных в 1940-х годах.

Как стало известно, пропажу обнаружил владелец Рэнди Лоуренс, после чего сразу же обратился в полицию. При этом он рассказал правоохранителем, что, по его мнению, единственным, кто мог знать о коллекции был работник, устранявший в июле прошлого года протечку в складских помещениях, где хранились комиксы. Также Лоуренс предположил, что злоумышленник проник на склад через крышу, так как с потолка свисал провод, а замки не были взломаны.

А чуть позже владелец составил и опубликовал в интернете список пропавших выпусков и обратился к коллекционерам с просьбой сообщить, если им попытаются продать раритетные издания, пишет Sun Sentinel.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно в Иордании нашли самый древний комикс в мире: он нарисован в жанре производственного романа, содержит фигурки 260 персонажей и 60 надписей.