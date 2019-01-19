2019-01-19T09:51:59+03:00
В мире

Токио согласился провести переговоры о переименовании Японского моря

Как ожидается, Страна восходящего солнца обсудит этот вопрос с Южной Кореей и КНДР уже весной этого года
Дарья ИВАШКИНА
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Токио согласился провести переговоры о переименовании Японского моряТокио согласился провести переговоры о переименовании Японского моряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 19 января, появилась информация о том, что Токио согласился обсудить вопрос переименования Японского моря с представителями Южной Кореи и КНДР. Такое решение было принято после того, как Международная гидрографическая организация (МГО) обратилась к Стране восходящего солнца с призывом найти компромисс с Сеулом и Пхеньяном по этой крайне болезненной проблеме.

Как ожидается, консультации пройдут уже весной 2019 года. А отчитаться перед МГО о результатах проведенных переговоров стороны должны будут в 2020 году, пишет газета Sankei Shimbun.

СПРАВКА «КП»

Южная Корея и КНДР с начала 1990-х годов требуют переименовать Японское море в «Восточное». По их мнению, нынешнее название было навязано мировому сообществу Страной восходящего солнца в начале ХХ века и является «следствием ее агрессивной колониальной политики того времени». Однако в Токио утверждают, что название «Японское море» было принято еще в XIX веке по инициативе европейских картографов.

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