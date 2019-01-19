СЕГОДНЯ 10:15 2019-01-19T10:15:15+03:00

В Москве на Ферганской улице второй раз за неделю просел грунт Фото: Владимир Кольцов

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В субботу, 19 января, в Москве вновь перекрыли Ферганскую улицу из-за проседания грунта. В настоящее время нельзя проехать по участку от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина.

«Ферганская улица снова временно перекрыта (от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина)», - говорится в Twitter Московского транспорта. При этом там рекомендуется объезжать район ЧП.

Стоит отметить, что на этой неделе это уже второй случай проседания грунта на Ферганской улице. Как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 15 января, грунт просел в районе дома №2. Причем тогда движение на участке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда было перекрыто в течение всего дня. При этом сначала движение было открыто только по одной полосе: автомобилистов и городской транспорт пропускали поочередно.