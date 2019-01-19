2019-01-19T10:34:58+03:00
Политика

В Крыму ответили на предложение Берлина по Керченскому проливу

Как считают в региональном парламенте, приезд европейских экспертов лишь подтвердит строгое соблюдение Россией всех международных норм судоходства
Дарья ИВАШКИНА
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Мост через Керченский проливМост через Керченский проливФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Крыму прокомментировали предложении Германии направить в Керченский пролив немецких и французских наблюдателей для мониторинга ситуации. Как считает председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, приезд европейских экспертов лишь подтвердит строгое соблюдение Россией всех международных норм судоходства.

При этом политик назвал предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель «вполне разумным и правильным», но при условии объективной оценки происходящего в Керченском проливе.

«Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе», - приводит слова Гемпеля РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о предложении Меркель направить в Керченский пролив наблюдателей из Германии и Франции рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он отметил, что президент РФ Владимир Путин одобрил идею канцлера ФРГ еще месяц назад, однако до сих пор никто из наблюдателей не приехал.

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