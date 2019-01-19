Зеленский рассказал о встрече с Порошенко
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал о встрече с нынешним главой государства Петром Порошенко, которая, по его заверениям, состоялась в декабре прошлого года.
Как заявил артист, его пригласили в администрацию президента незалежной по инициативе самого Порошенко, чтобы выяснить, собирается ли он участвовать в выборах, которые должны пройти на Украине в марте этого года. По словам комика, он тогда сказал, что «думает» об этом.
«Ну, а что я должен был сказать? Это правда, я думаю <...> Он (Петр Порошенко) объяснил сложную ситуацию в стране, что он старается. А вы, мол, так шутите, а я стараюсь», - сказал Зеленский в интервью «Украинской правде».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в новогоднюю ночь украинский шоумен объявил соотечественникам о том, что выдвинет свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Причем на одном из местных каналов обращение Зеленского вышло за несколько минут до Нового года вместо речи Порошенко.
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