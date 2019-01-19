2019-01-19T12:34:29+03:00
Политика

Аваков рассказал о нарушениях кандидатов в президенты Украины

По словам главы МВД незалежной, нарушителями уже стали шесть из десяти претендентов на высший государственный пост
Дарья ИВАШКИНА
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Министр внутренних дел Украины Арсен АваковМинистр внутренних дел Украины Арсен АваковФото: REUTERS
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В субботу, 19 января, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков решил рассказать, как на Украине проходит президентская избирательная кампания. В частности, он назвал имена нарушающих избирательный закон кандидатов.

По данным главы МВД незалежной, нарушителями уже стали шесть из десяти претендентов на высший государственный пост: это Анатолий Гриценко, Сергей Каплин, Евгений Мураев, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый и Игорь Шевченко.

При этом Аваков призвал кандидатов «внимательно отнестись к информации о выявленных нарушениях - устранить нарушения закона и ввести агитационный процесс в строгое законное русло».

«Мы будем очень жестко пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в стране и в любом населенном пункте в этот особый период для страны», - пообещал министр на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 декабря прошлого года на Украине стартовала кампания по выборам президента. В тот день Центризбирком незалежной начал регистрацию кандидатов на высший государственный пост. Стоит отметить, что окончательные списки участников будут опубликованы после 8 февраля. Само же голосование состоится 31 марта 2019 года.

Кстати, на днях в МИД РФ выразили мнение, что нынешняя избирательная кампания на Украине может стать самой грязной за всю историю страны.

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