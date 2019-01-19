Минсельхоз отметил небольшой рост цен на некоторые продукты

СЕГОДНЯ 12:52 2019-01-19T12:52:54+03:00

Однако в целом ситуация на российском продовольственном рынке стабильна

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Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, общаясь в субботу, 19 января, с журналистами в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя - 2019», рассказал о ценовой ситуации в нашей стране.

По словам министра, в целом ситуация на российском продовольственном рынке стабильна, однако наблюдается небольшой рост цен на некоторые продукты в торговых сетях. Как уточнил Патрушев, подорожали птица, сахар, яйца и овощи. «При этом сильного роста цен у производителей не наблюдается», - цитирует руководителя Минсельхоза РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что за первые две недели 2019 года инфляция в России составила 0,7%.

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