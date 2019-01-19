Джордж Буш накормил федеральных служащих пиццей

СЕГОДНЯ 13:18 2019-01-19T13:18:07+03:00

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Стало известно, что в минувшую пятницу, 18 января, экс-президент США Джордж Буш-младший накормил пиццей сотрудников Секретной службы, отвечающих за его безопасность. Дело в том, что в настоящее время федеральные служащие не получают зарплату из-за бюджетного кризиса в стране.

Так, политик опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой он запечатлен в тот момент, когда несет несколько коробок пиццы семерым своим охранникам. При этом в подписи к снимку бывший американский лидер призвал демократов и находящихся у власти однопартийцев-республиканцев «объединиться, чтобы положить конец шатдауну», а также поблагодарил всех служащих федерального правительства, которые продолжают работать, несмотря на отсутствие зарплаты.

«Лора (супруга Джорджа Буша-младшего) и я признательны нашему персоналу Секретной службы и тысячам (других) служащих федерального правительства, напряженно работающих в интересах нашей страны без зарплаты, и мы благодарим поддерживающих их сограждан», - написал Джордж Буш-младший.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 декабря прошлого года правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия бюджетных средств. Дело в том, что американские законодатели до сих пор так и не приняли бюджет на 2019 финансовый год. В результате без финансирования остались девять министерств, а также ряд других менее крупных госучреждений.