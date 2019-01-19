Путин окунулся в прорубь на Крещение
В субботу, 19 января, появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях.
Как стало известно, в ночь с 18-го на 19 января глава нашего государства окунулся в прорубь. При этом в пресс-службе Кремля заявили, что обряд был совершен в Подмосковье, однако не уточнили, где конкретно российский лидер погружался в иордань, передает ТАСС.
Стоит отметить, что Путин уже на протяжении нескольких лет участвует в крещенских купаниях. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году президент окунулся в прорубь на Селигере.
СПРАВКА «КП»
Крещение Господне - один из главных христианских праздников, основными традициями которого являются освящение воды и купание в проруби. Так, в этом году в крещенских мероприятиях в России приняли участие более 2,4 миллиона человек.