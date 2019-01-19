2019-01-19T15:10:04+03:00
Политика

Путин окунулся в прорубь на Крещение

В ночь на 19 января в России прошли традиционные крещенские купания
Дарья ИВАШКИНА
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В прошлом году президент РФ Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере. Фото: Алексей Дружинин/ТАССВ прошлом году президент РФ Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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В субботу, 19 января, появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях.

Как стало известно, в ночь с 18-го на 19 января глава нашего государства окунулся в прорубь. При этом в пресс-службе Кремля заявили, что обряд был совершен в Подмосковье, однако не уточнили, где конкретно российский лидер погружался в иордань, передает ТАСС.

Стоит отметить, что Путин уже на протяжении нескольких лет участвует в крещенских купаниях. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году президент окунулся в прорубь на Селигере.

СПРАВКА «КП»

Крещение Господне - один из главных христианских праздников, основными традициями которого являются освящение воды и купание в проруби. Так, в этом году в крещенских мероприятиях в России приняли участие более 2,4 миллиона человек.

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