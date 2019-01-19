СЕГОДНЯ 15:12 2019-01-19T15:25:57+03:00

На Ровенской АЭС на Украине из-за неполадок отключили третий энергоблок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В настоящее время расследование на месте происшествия ведет специальная комиссия

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Один из энергоблоков Ровенской атомной электростанции отключили от энергосети из-за неполадок. На данный момент на месте работает специальная комиссия.

- 18 января 2019 года в 23:54 энергоблок №3 Ровенской АЭС отключен от энергосети. Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ровненской АЭС до 37%, - отметили специалисты украинской национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

В пресс-службе компании отметили, что в настоящее время первый энергоблок находится в плановом капитальном ремонте, а второй и четвертый - работают с полной нагрузкой.

Напомним, Ровенская атомная электростанция располагается на северо-западе Ровенской области Украины. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт, сообщает "ТАСС".