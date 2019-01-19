2019-01-19T17:12:41+03:00
Общество

Минтранс надеется на сохранение текущих цен на авиабилеты

Однако глава ведомства Евгений Дитрих подчеркнул, что "стоимость топлива не снижается, а компенсаций авиакомпании пока не получили"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Минтранс надеется на сохранение текущих цен на авиабилетыМинтранс надеется на сохранение текущих цен на авиабилетыФото: Иван ВИСЛОВ
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Минтранс надеется сохранить цены на авиабилеты в наступившем году на текущем уровне.

Однако, как подчеркнули специалисты, сделать это будет непросто: стоимость топлива не снижается, а компенсаций авиакомпании пока не получили.

- Вы знаете, что по ряду авиакомпаний есть трудности, связанные с обслуживанием долговых обязательств, поэтому нам здесь важно удержать под контролем, - отметил глава Минтранса Евгений Дитрих.

Он также отметил, что ведомство не ожидает создания новых авиакомпаний в 2019 году, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Минтранс посоветовал перекрасить сплошную на дороге в желтый цвет. Это поможет снизить число аварий, уверены в ведомстве.

МВД и Минтранс разработают штрафы за превышение скорости на 10 км/ч. До 1 февраля 2019 года будут подготовлены примеры наказаний за использование поддельных автомобильных номеров.

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