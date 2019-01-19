СЕГОДНЯ 17:53 2019-01-19T17:53:57+03:00

Среди материалов на аукционе будут представлены автографы музыкантов и редкие фотографии

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Архив группы "Гражданская оборона" выставят на торги 24 января. Среди материалов будут представлены рукописи, документы, автографы, а также редкие фотографии, аудио- и видеозаписи 1980-2000-х годов.

Помимо этого с молотка уйдет огромный каталог с описанием более тысячи виниловых пластинок и кассет с эксклюзивными интервью, выступлениями и альбомами группы, который был составлен рукой Егора Летова.

Кроме того, во внушительном архиве содержатся неопубликованные ранее фотографии из поездок «Гражданской обороны», афиши концертов, вырезки из газет и т.д.

Начальная цена лота составляет от 340 до 350 тысяч рублей, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что аэропорт Омска не назовут в честь Егора Летова - фамилия рок-музыканта не попала в шорт-лист голосования. Дать воздушной гавани имя лидера культовой группы «Гражданская Оборона» решили лишь 6% респондентов. Ранее Егор Летов был включен в лонгл-лист конкурса «Великие имена России» по итогам народного голосования в интернете.