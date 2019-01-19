СЕГОДНЯ 19:09 2019-01-19T19:20:05+03:00

В США умер "самый очаровательный в мире шпиц" по кличке Бу Фото: Instagram.com

Знаменитый пес-блогер умер спустя год после смерти своего младшего брата, Бадди

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Сегодня утром в США в возрасте 12 лет скончался "самый очаровательный в мире шпиц" Бу. Как считают хозяева "звездной" собаки, у пса были проблемы с сердцем, которые начались после смерти его лучшего друга и младшего брата, Бадди, которого не стало в конце 2017 года.

Два лучших друга и родных брата, шпицы Бу и БаддиФото: Instagram.com

- Мы думаем, что его сердце буквально было разбито, когда Бадди покинул нас, - отметили хозяева собак.

buddyboowaggytails У малыша Бу было 16 миллионов подписчиков

buddyboowaggytails how is it mid-october already?? i am going to haunt you guys with all of our costumes of the past. prepare to be spooked with cuteness.

К слову, у малыша Бу было 16 миллионов подписчиков в Facebook. У знаменитого пса-блогера свой аккаунт и в Instagram, в котором хозяева малыша делились милыми фото своего питомца, а также видео с участием Бадди и других любимцев: собак Блюбери Пай и Бенни. Шпиц неоднократно появлялся в различных американских ТВ-шоу и стал главным героем книги "Бу - Жизнь самой очаровательной собаки в мире". "Звездный" шпиц и его друг Бадди прожили вместе 11 лет.

Ранее сайт kp.ru составил рейтинг ТОП-10 любимых животных в Интернете. Среди животных оказался и малыш Бу вместе со своим братом Бадди.