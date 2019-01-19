Насте Рыбке продлили задержание на трое суток

СЕГОДНЯ 20:04 2019-01-19T20:30:16+03:00

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Анастасии Вашукевич (более известной как Настя Рыбка), обвиняемой по делу о вовлечении в занятие проституцией, продлили задержание на 72 часа.

Адвокат девушки обратил внимание, что в ходатайстве следователя об аресте не хватает части данных. Среди прочего, суду на данный момент не предоставлены показания одной из заявительниц.

Судебное заседание об избрании меры пресечения перенесли на 22 января текущего года. До тех пор Вашукевич останется под стражей.

- Продлить срок задержания подозреваемой Вашукевич на 72 часа, - огласила постановление судья Наталья Борисенко.

Такое же решение суд вынес и в отношении россиянина Александра Кириллова (Алекса Лесли).

Ранее сайт kp.ru писал о том, что гражданка Белоруссии Вашукевич и россиянин Александр Кириллов вместе 17 января были депортированы из Таиланда. Там она стали фигурантами дела о нелегальных секс-тренингах и получили условные сроки. После прилета их встретили в Шереметьево оперативники.