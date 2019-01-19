В РПЦ ответили Филарету, решившему именоваться «патриархом Украины-всея Руси»

СЕГОДНЯ 21:30 2019-01-19T21:42:11+03:00

"Филарет-Денисенко с самого начала претендовал на безграничную власть над раскольничьими общинами!":Представитель РПЦ прокомментировал ситуацию с расколом церкви на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал радио "Комсомольская правда" новость о том, что глава бывшего Киевского патриархата Филарет приказал именовать себя «Святейшим патриархом Украины-всея Руси».

- Филарет-Денисенко с самого начала претендовал и продолжает претендовать на безграничную власть над раскольничьими общинами. В его попытках отстоять свой титул мы видим намерение избежать роли отыгранной фигуры, которую ему уготовили его покровители в украинских властях и, вероятно, на Фанаре тоже, - подчеркнул Кипшидзе.

Представитель СМИ также подчеркнул, что Филарет-Денисенко "пытается лихорадочно удержаться на плаву в условиях, когда он уже никому не нужен".

- Эти шаги демонстрируют изначальную ущербность и неэффективность попыток Фанара прикрываться идеей «врачевания» раскола на Украине, - отметил Кипшидзе.

Представитель РПЦ заметил, что знает о том, что на Фанаре не желают видеть Филарета патриархом.

- Тот титул, который фанарская организация присвоила украинской раскольничьей общине – он исключает возглавление этой структуры иерархом в ранге патриарха. Но мы посмотрим, как они разберутся, к чему все это приведет. - подытожил представитель РПЦ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Константинополь снял с главы украинских раскольников Филарета анафему. "КП" вместе с экспертами ответили на вопросы о кризисе во всемирном православии.

Также стало известно, что глава раскольничьей СЦУ Епифаний на днях заявил о независимости от Константинопольского патриархата.