Корреспондент АР погиб, освещая вооружённые столкновения в Триполи

СЕГОДНЯ 01:48 2019-01-20T01:58:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 19 января, погиб ливийский журналист Мухаммед бен Халифа, который работал фотокорреспондентом агентства Associated Press и освещал вооруженные столкновения в Триполи, сообщает издание Afrigatenews.

По его данным, бен Халифа стал 15-й жертвой продолжающихся уже третий день стычек враждующих группировок на южной окраине города. Ранее Правительство национального согласия (ПНС) объявило о 14 погибших, в числе которых трое мирных жителей и десять боевиков. Более 50 человек, в том числе женщины и дети, получили ранения.

Столкновения в районе Каср Бен-Гашир, расположенном возле неработающего международного аэропорта Триполи, вспыхнули в среду. Уже на следующий день местные жители стали покидать свои дома и перебираться в более безопасные районы.

Ранее сайт kp.ru сообщал об атаке на здание министерства иностранных дел Ливии в Триполи 25 декабря. В результате нападения погибли три человека – двое сотрудников дипломатического ведомства и медик, на которого упало одно из окон здания. Пострадали более 20 человек.