2019-01-20T03:43:47+03:00
Общество

В Голландии открылся сезон тюльпанов

На центральной площади Дам в Амстердаме раздавали цветы всем желающим [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На центральной площади Дам в Амстердаме раздавали цветы всем желающимНа центральной площади Дам в Амстердаме раздавали цветы всем желающимФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Голландии официально открылся сезон тюльпанов. В субботу, 19 января, несмотря на довольно холодную по местным меркам погоду – около нуля градусов – на центральной площади Дам в Амстердаме прошла посвященная «Дню тюльпана» торжественная церемония, во время которой всем желающим раздали более 200 тысяч цветов.

День тюльпана отмечается в Нидерландах во второй половине января восьмой год подряд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

День тюльпана отмечается в Нидерландах во второй половине января восьмой год подрядФото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель организации Tulpen Promotie Nederland («Продвижение тюльпанов в Нидерландах») Арьен Смит рассказал журналистам, что в этом году темой Дня тюльпана стала «Сила цветов», поэтому организаторы расставили ящики с тюльпанами семи цветов в форме цветка с расходящимися в разные стороны листьями.

Цветы для праздника День тюльпана предоставляются бесплатно более 300 компаниями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цветы для праздника День тюльпана предоставляются бесплатно более 300 компаниямиФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Днем тюльпана мы напоминаем людям, что весна не за горами. А в ожидании тепла и солнца мы дарим жителям и гостям Амстердама радость, даем им возможность собрать собственный яркий букет и забрать домой», приводит его слова ТАСС.

Все желающие в этот день получили букет тюльпанов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все желающие в этот день получили букет тюльпановФото: GLOBAL LOOK PRESS

Отмечается, что этот праздник в Голландии проводится во второй половине января уже восьмой год подряд, цветы для него бесплатно поставляют более 300 компаний, а букеты обычно разбирают за три – четыре часа.

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