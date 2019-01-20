«Желтые жилеты» напали на тележурналистов в Бельгии

СЕГОДНЯ 04:25 2019-01-20T04:38:28+03:00

Инцидент произошел 19 января в Намюре, где на акцию протеста вышли около 300 человек

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Участники субботней протестной акции «желтых жилетов» в Бельгии напали на съемочную группу местного телеканала RTL, освещавших их манифестацию. Телеканал сообщил, что демонстранты оскорбляли его сотрудников и разбили камеру.

Инцидент произошел вечером 19 января в Намюре, административном центре южного франкоязычного бельгийского региона Валлонии. Отмечается, что на акцию протеста в Намюре вышли около 300 человек.

Несколько молодых людей в желтых жилетах подбежали к тележурналистам и стали их прогонять, один из парней толкнул корреспондента, который вел репортаж, а девушка забрала у него микрофон. RTL сообщил, что в связи с нападением на своих сотрудников подал заявление в полицию.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 11 января на трассе Льеж-Маастрихт неподалеку от бельгийского города Визе погиб участник движения «желтых жилетов». Его во время акции протеста сбил грузовик. Полиция считает, что произошел несчастный случай.