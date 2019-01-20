2019-01-20T05:25:09+03:00
Происшествия

В США три человека стали жертвами аварий, вызванных снегопадом

По данным NYT, два человека погибли в ДТП в Висконсине, еще один в Канзасе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В результате вызванных снегопадами аварий в США погибли три человкаВ результате вызванных снегопадами аварий в США погибли три человкаФото: REUTERS
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Жертвами аварий, вызванных снегопадом и гололедицей на дорогах в Соединенных Штатах, стали уже три человека, сообщает газета The New York Times.

По данным издания, два человека погибли и двое пострадали в штате Висконсин, когда машина на большой скорости врезалась в дерево на обочине. Это случилось в пятницу. На следующий день еще один автовладелец скончался после столкновения со снегоочистителем возле города Канзас-Сити (штат Канзас).

Напомним, как писал сайт kp.ru, в центральных и северо-восточных штатах США идет сильный снег. В частности, метели бушуют в Чикаго, Детройте и Кливленде.

Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо из-за гололедицы на дорогах временно запретил движение автофургонов с прицепами и автобусов на большинстве трасс штата.

По всей стране в связи с непогодой были отменены и задержаны более 6,7 тысячи авиарейсов.

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