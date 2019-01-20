В США три человека стали жертвами аварий, вызванных снегопадом
Жертвами аварий, вызванных снегопадом и гололедицей на дорогах в Соединенных Штатах, стали уже три человека, сообщает газета The New York Times.
По данным издания, два человека погибли и двое пострадали в штате Висконсин, когда машина на большой скорости врезалась в дерево на обочине. Это случилось в пятницу. На следующий день еще один автовладелец скончался после столкновения со снегоочистителем возле города Канзас-Сити (штат Канзас).
Напомним, как писал сайт kp.ru, в центральных и северо-восточных штатах США идет сильный снег. В частности, метели бушуют в Чикаго, Детройте и Кливленде.
Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо из-за гололедицы на дорогах временно запретил движение автофургонов с прицепами и автобусов на большинстве трасс штата.
По всей стране в связи с непогодой были отменены и задержаны более 6,7 тысячи авиарейсов.