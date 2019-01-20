Инаугурация нового президента Конго назначена на 22 января

СЕГОДНЯ 05:37 2019-01-20T05:50:03+03:00

На выборах президента Конго победил кандидат от оппозиции Феликс Чисекеди Фото: REUTERS

Кандидат от оппозиции Феликс Чисекеди на выборах главы республики обошел своего соперника Мартина Файулу

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Конституционный суд Демократической Республики Конго отклонил жалобу Мартина Файулу, который пытался опротестовать итоги прошедших в стране президентских выборов. Инаугурация нового главы республики Феликса Чисекеди назначена на вторник, 22 января, передает агентство Associated Press.

Проигравший выборы Файулу призвал граждан Конго не исполнять решение суда, признавшего его соперника законно избранным президентом, и не подчиняться Чисекеди. Он заявил, что народ будет протестовать против «антиконституционного заговора» в стране.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, граждане ДРК избрали президентом кандидата от оппозиции, лидера партии «Союз за демократию и социальный прогресс» Феликса Чисикеди.

Причем первый тур выборов, который должен был пройти 23 декабря прошлого года, из-за пожара, уничтожившего бюллетени и большую часть оборудования, провели только 30 декабря.